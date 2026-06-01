Gezi Direnişi'nde Ethem Sarısülük Anması

01.06.2026 21:24
CHP, Gezi Direnişi'nde Ethem Sarısülük'ü anarak demokrasi ve özgürlük mücadelesini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık, Gezi Direnişi'nin 13. yıl dönümü dolayısıyla yapılan anma töreninde, " Ethem Sarısülük'ü saygıyla anıyorum, yad ediyorum ve kendisinin bize bırakmış olduğu ışıklı mücadeleyi geleceğe taşımak üzere söz veriyorum" dedi.

Gezi Direnişi'nin 13. yıl dönümünde CHP Ankara İl Başkanlığı'nca anma töreni düzenledi. Ankara'da Gezi eylemleri sırasında vurulan Ethem Sarısülük'ün öldürüldüğü yere güller ve karanfiller bırakıldı.

Saygı duruşunun ardından konuşan CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Okan Türkmen, şunları söyledi:

"Ethem'in adı, bu ülkenin demokrasi, özgürlük ve adalet talebinin hafızasında yaşamaya devam ediyor. Aradan geçen yıllar ne kadar fazla olursa olsun, kaybettiğimiz canları unutmuyor, onların hatırasını yaşatmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençleri olarak, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, hukukun herkes için eşit işlediği, gençlerin gelecek kaygısı duymadığı demokratik bir Türkiye özleminden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki adalet talebi yalnızca geçmişe değil, geleceğe karşı da bir sorumluluktur. Bugün Ethem'i anarken nefretin değil dayanışmanın, baskının değil özgürlüğün, korkunun değil umudun yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Gençliğin enerjisiyle, Cumhuriyetin değerleriyle ve demokrasiye inancımızla mücadeleyi sürdüreceğiz. Ethem Sarısülük'ü saygıyla anıyor, ailesine ve tüm sevenlerine dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız."

"MÜCADELE EDENLER GALİP ÇIKACAKTIR"

CHP Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık da şöyle konuştu:

"Biz bugün, Gezi ile birlikte Türkiye'nin aslında ne kadar demokratik olması gerektiğinin altını özellikle çiziyoruz. Birlikte bir gelecek planı yapacağız. Öyle bir plan yapacağız, öyle güzel gerçekleştireceğiz ki Türkiye, en küçüğünden en yaşlısına, en ötekisinden en yoksuluna, kadınlara, yaşlılara, engellilere yönelik bir gelecek planı olacak ve hiç kimse kendisini bulunduğu konum nedeniyle dışlanmış hissetmeyecek. Türkiye, özgürlükçü, demokratik bir rejime bu mücadelenin sonunda kavuşacak. Bu mücadeleden elbette mücadele edenler galip çıkacaktır. Hepiniz biliyorsunuz, derler ki: 'Mücadele edenler her zaman kazanamayabilir ama kazananlar mücadele edenlerdir.' Mücadeleye devam edeceğiz. Bu duygularla Ethem Sarısülük'ü saygıyla anıyorum, yad ediyorum ve kendisinin bize bırakmış olduğu ışıklı mücadeleyi geleceğe taşımak üzere söz veriyorum."

Öte yandan Türkiye, herkesin kendisini ifade edebileceği özgürlükçü bir ülke olmak zorundadır. Hiç kimsenin bizi otokratik bir rejime mahküm etmeye hakkı yoktur. Elbette protesto hakkımızı, elbette anma hakkımızı kullanacağız ve elbette haklarımızı kullandığımız için gençlerimize, çocuklarımıza müdahale edilmesine asla razı olmayacağız. Dolayısıyla Yüksel Caddesi'nde ya da Ankara'nın herhangi bir köşesinde yapılan protestolara yönelik müdahaleyi sonuna kadar reddediyoruz, sonuna kadar protesto ediyoruz. Protestocuların yanındayız, mücadelemizi onlarla omuz omuza sürdüreceğiz. Faşizm bizi yenemeyecek arkadaşlar. Birlik, dayanışma ve mücadele ruhuyla geleceğimizi, Türkiye'yi şekillendireceğiz. Türkiye'yi özgürlükçü bir ülke yapana kadar, Türkiye'yi herkesin hak ve hukukuna sahip bir hukuk devleti haline getirene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

