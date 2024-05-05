Gezi Parkı davasında hüküm giyen Tayfun Kahraman, Hıdırellez mesajı paylaştı

Güncel

(ANKARA) - Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilen Tayfun Kahraman, kızı Vera'nın fotoğrafıyla birlikte Hıdırellez mesajı paylaştı. Kahraman, "Bu baharın adı umut olsun. En başta canım kızım Vera olmak üzere, kalbi tertemiz çocuklarımızın güzel dilekleri kabul olsun" dedi.

Tayfun Kahraman, X hesabından yaptığı açıklamayla Hıdırellez'i kutladı. Kahraman'ın açıklaması şöyle:

"Dileğimi asacağım bir gül ağacım olmasa da; darda kalanların darına yetişen Hızır ile denizlerin sultanı İlyas'ın buluştuğu bugün hepimizin duaları kabul, muratları gerçek olsun diliyorum.

En başta sofralarımıza bereket, başımızı sokacağımız sağlam evlerde ailelerimizle huzurla, güvenle ve mutlu yaşamamızı diliyorum. Zor zamanlarda hepimize kuvvet, hastalarımıza acil şifa ve evlat acısı çeken şehit ailelerimize metanet diliyorum. Gazze'li masumların yaşadığı zulmün son bulmasını, insanlığın unutmaya yüz tuttuğu barış ve sevgi ikliminin bir an önce tüm dünyada egemen olmasını diliyorum.

Bu baharın adı umut olsun. En başta canım kızım Vera olmak üzere, kalbi tertemiz çocuklarımızın güzel dilekleri kabul olsun."