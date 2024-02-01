Gezi Parkı Davasında Sanıkların Fotoğrafları İsteniyor

-Duruşmayı Hasan Arat da takip etti
Özden ATİK/ İSTANBUL( DHA) GEZİ Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin de bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davada, sanıkların 2013-2014 yıllarına ait teşhis fotoğraflarının emniyet arşivinden araştırılarak istenmesine karar verildi. Duruşmayı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat da izleyici olarak takip ederken; sanık avukatları görüntü teşhisine yönelik çalışmaların yargılamayı uzattığını vurguladı.
İstanbul 13. Ağır Mahkemesi'ndeki 6'ncı duruşmaya, tutuksuz sanıklar Cem Yakışkan, Sezgin Gülnar, Hakan Tezel, Hüseyin Fidan, Volkan Eroğlu, Yusuf Demirci, Kaan Kabaş, Erdener Karataş, Arda Mutludoğan, Emre Işık, Mehmet İli ve Serkan Sevim ile avukatları katıldı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat ise duruşmaya izleyici olarak katıldı.
Mahkeme Başkanı Mesut Özdemir, Adli Tıp Kurumundan raporun dosyaya geldiğini belirtti. Başkan Özdemir, sanıkların teşhis için fotoğraflarının istendiğini belirterek sanıkların kendilerinin gelerek veya mahkeme kalemi tarafından fotoğraflarının alınacağını ifade etti.
"DAVA ÜZERİNDEN 10 YIL GEÇMİŞTİR, ESKİ KARARDA DİRENİLMELİ"
Buna karşı söz alan bir kısım sanıkların avukatı Ali Rıza Dizdar, "Adli Tıp Kurumu yazısı muallak bir yazı. Davayı geciktiriyor, sanıklar iş başvurusunda ya da yurt dışına gitmek istediklerinde karşılarına dava çıkıyor. Sizin önünüze gelen görüntüler, Başbakanlık Ofisine taş atanların görüntüsü, yani buradaki sanıklarla alakası yok. Eski kararınızda direnin. Beraat kararı verin. Dosya mütalaaya gitsin, dosya uzadıkça uzuyor" dedi. Sanık avukatlarından Yıldız İmrek de davanın bozulma sürecinin baştan beri hukuka aykırı olduğunu, dosyada görüntülerin toplanmasına yönelik kararın da hukuka aykırı olduğunu ve davanın uzamasına neden olacağını belirterek "Tekrar fotoğraf toplanarak Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi davanın uzamasına neden olacaktır. Mahkemenin sürecin uzamasına mahal vermemesi gerekir. Davanın üzerinden 10 yıl geçmiştir. Mahkeme eski kararında direnmelidir" diye konuştu. Diğer sanık avukatları da yargılamanın uzamaması ve beraat kararı verilmesini talep ettiler.
"MAĞDURİYET YAŞIYORUZ"
Söz alan sanık Volkan Eroğlu, "Mahkemenizin verdiği kararlar doğrultusunda milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği ve özgürlüğü elinden alındı. Biz de mağduriyet yaşıyoruz. Siz de Beşiktaşlısınız, bu dosyayı sonlandırın" dedi.
BAŞKAN ARAT: "İNŞALLAH BİR AN ÖNCE BİTER"
Mahkeme heyeti, Başbakanlık Ofisine yönelik gerçekleştirildiği belirtilen ve mahkemeye gönderilen görüntü kayıtlarının duruşma sırasında izlenebilmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına karar verdi. Heyet, sanıkların 2013-2014 yıllarına ait teşhise esas fotoğraflarının emniyet arşivinden araştırma yapılarak mahkemeye gönderilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verildi. Ayrıca emniyet müdürlüğüne Başbakanlık Ofisine yönelik saldırı eylemi gerçekleştirildiği iddiasıyla ilgili olarak kamu davası açılıp açılmadığı ve herhangi bir tespitin yapılıp yapılmadığı hususunda müzekkere yazılmasına karar veren heyet, duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat, "İnşallah bir an önce biter" dedi.
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