Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Ethem Sarısülük anıldı - Son Dakika
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Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Ethem Sarısülük anıldı

Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Ethem Sarısülük anıldı

Ankara'da Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük, eylemlerin 11'inci yılında Güven Park'ta anıldı. Anmaya CHP, DEM Parti, TİP ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından yetkililer katıldı. Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfi Sarısülük gözyaşlarına engel olamadı. Eylemde 'Ethem Sarısülük ölümsüzdür' sloganları atıldı.

01.06.2024 19:30
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(ANKARA) - Ankara'da Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük, Güven Park'ta anıldı.

Gezi Parkı eylemleri sırasında haytını kaybeden Ethem Sarısülük, eylemlerin 11'inci yılında Ankara Güven Park'ta anıldı. Anmaya CHP, DEM Parti, TİP ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından yetkililer katıldı. Anma sırasında Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfi Sarısülük, gözyaşlarına engel olamadı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı eylemde 'Ethem Sarısülük ölümsüzdür' sloganları atıldı.

Yapılan basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Gezi Direnişi, 11'inci yılında Kent yağmasına, emekçilerin kentlerin dışına sürülmesi planlarına ve doğanın talanına karşı bir avuç insanın bedenlerini ağaçlara siper etmesiyle başlayan ve devlet şiddetinin, toplumsal vicdanı olduğu kadar bilinci de harekete geçirmesiyle bir isyana dönüşen Gezi'nin üzerinden 11 yıl geçti. Birkaç güne, aya onlarca yılın sığdığı Gezi'den geriye kalan; işçi ve emekçilerin, kadınların, gençlerin, Kürt halkı ve Alevilerin, ezilen-horlanan tüm toplumsal kesimlerin, sömürüye, baskıya, zulme karşı tepkisiz kaldıkları süreçlerde bile biriktirdikleri öfkenin nerede ne zaman patlayacağının kestirilemeyeceği gerçeği ve umudun bitmeyeceği oldu. 11 yıl sonra bile sermaye ve temsilcilerini öfkelendiren, özel intikam konularından biri haline getiren de budur. Yağdırılan cezalar, manipülasyon ve karalamalar, onu birkaç kişinin darbe teşebbüsü olarak yaftalayıp değersizleştirmek için yapılıp edilenlerin hepsi bu gerçeğe düşmanlıktan gelmektedir. Halkın isyanıdır tahammül edilmeyen, halkın özneleşmesi, 'buradayım' demesidir! Gezi, bir milat oldu. Ondan sonra kendi içinde yaşanan krizler derinleşti, güçlü görünen otorite ve hegemonyası sarsıldı, krizi derinleştikçe gölgesinden korkar hale geldiği gibi toplumu bir hücreye hapsetmek için yapmadığını bırakmadı."

Basın açıklamasının ardından katılımcılar, Karanfil sokak yönünde yürüyerek dağıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Ethem Sarısülük anıldı - Son Dakika

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