Gezi soruşturması medyaya sıçradı ama bir sıkıntı var: Mümkün değil - Son Dakika
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Gezi soruşturması medyaya sıçradı ama bir sıkıntı var: Mümkün değil

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Tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı soruşturmasında savcılık medyayı da incelemeye alırken, RTÜK'e gönderdiği yazıda 12 yıl önce gerçekleşen olay sırasında medya kuruluşlarının çektiği görüntülerinin soruşturma dosyasına gönderilmesini istedi. RTÜK üyesi İlhan Taşcı ise, RTÜK'ün 1 yıl süreyle kayıt tuttuğunu bu yüzden savcılığın isteğinin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

03.02.2025 18:50
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2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme etme" suçundan geçtiğimiz cuma günü tutuklanmıştı.

GEZİ PARKI SORUŞTURMASINDA SAVCILIKTAN RTÜK HAMLESİ

Soruşturma devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Başsavcılık, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) gönderdiği yazıda, bazı medya kuruluşlarının 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren meydana gelen Gezi Parkı olaylarının propagandasını yaptığını ve bu şekilde toplumsal olayların yaygınlaşmasına neden olduğunu belirtti.

2013'TEKİ GÖRÜNTÜLER İSTENDİ

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, bu sebeple o dönem kamuoyunda gezi parkı olaylarını legal gösteren medya kuruluşlarının yayınlarının tespit edilerek kayıtların bir örneğinin savcılığa gönderilmesini istedi.. RTÜK'ün hazırlayacağı dosya savcılığa ulaştıktan sonra tespit edilen medya kuruluşlarının sorumluları da savcı huzurunda şüpheli sıfatıyla ifade verebilir.

RTÜK ÜYESİ TAŞCI: ARŞİV BU KADAR YIL GERİYE GİTMEZ

Konuya ilişkin RTÜK Üyesi İlhan Taşcı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. RTÜK'ün görüntüleri 1 yıl sakladığını belirten Taşcı, şunları söyledi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,Gezi soruşturması kapsamında televizyonların görüntü kayıtlarını istemiş olsa da RTÜK arşivi bu kadar yıl geriye gitmez. Yalnızca rapora bağlanan veya yargıya konu olan dosyaların kayıtları muhafaza altına alınır.

"RTÜK 1 YIL SÜREYLE KAYITLARI TUTAR, MÜMKÜN DEĞİL"

RTÜK yalnızca bir yıl süreyle düzenli olarak kayıtları tutmaktadır. Bir yıl sürenin ardından sistem kayıtları kademeli olarak silmektedir. Ayrıca 6112 sayılı Kanun'un 25. maddesi gereğince özel medya hizmet sağlayıcılar, yaptıkları her yayının kaydını bir yıl süreyle muhafaza etmekle yükümlüdürler. Dolayısıyla bu kadar geniş tarih aralıklı kayıtları yayıncılardan temin etmek de yasal olarak pek mümkün değildir."

Gezi soruşturması medyaya sıçradı ama bir sıkıntı var: Mümkün değil
Gezi soruşturması medyaya sıçradı ama bir sıkıntı var: Mümkün değil

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, İlhan Taşcı, Ayşe Barım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gezi soruşturması medyaya sıçradı ama bir sıkıntı var: Mümkün değil - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gezi soruşturması medyaya sıçradı ama bir sıkıntı var: Mümkün değil - Son Dakika
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