GİBTÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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GİBTÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi

GİBTÜ Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki ve Filistinlilere destek amacıyla kampüste nöbet eylemi yaptı. Öğrenci toplulukları tarafından başlatılan çadır nöbeti, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma dur demek için yapılan protestolara destek vermek amacıyla gerçekleştirildi. Etkinliklerde öğrenciler ve akademisyenler, saldırılara tepki göstererek, Gazze'de yaşanan insanlık dramının son bulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir de öğrencilere destek vererek, Filistin halkının tüm dünyanın gözleri önünde katledildiğini ifade etti ve bu durumun sadece İslam davası olmadığını, insani bir krize dönüştüğünü belirtti.

17.05.2024 11:49
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki ve Filistinlilere destek amacıyla kampüste nöbet eylemi yaptı.

GİBTÜ'den yapılan açıklamay göre, İsrail'in, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma dur demek için gerçekleştirilen protestolara öğrenci topluluklarının başlattıkları çadır nöbetiyle destek verildi.

Kampüs içinde iki gün süren etkinliklerde, öğrenciler ve akademisyenler, saldırılara tepki göstererek, Gazze'de yaşanan insanlık dramının son bulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Etkinlik kapsamında yapılan sinevizyon gösterimi, konser, söyleşinin yanında, "Filistin İçin İnsanlık Direniyor, Durma Harekete Geç Küresel İntifada", "Soykırıma Hayır", "Gazze'de İşgale Son", "Filistin İçin Kampüsler Ayakta", "Özgür Filistin", "Susma" yazılı pankartlarla Türk ve Filistin bayrakları açıldı.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir de öğrencilere destek vererek, Filistin halkının tüm dünyanın gözlerinin önünde katledildiğini söyledi.

Demir, bu davanın sadece İslam davası olmaktan çıktığını ve insani bir krize dönüştüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz çok büyük bir testten geçiyoruz. Filistinliler imtihanı başarıyla götürüyor. Asıl başarısızlıkla süreci yürüten ve imtihanı kaybeden bizleriz. Çaresiz bir şekilde izleyen bizleriz. Dolayısıyla artık oturup üzerimize düşenleri ciddi anlamda sorgulamamız, duruşumuzu, din ile olan iletişimimizi sorgulamamız gereken bir noktada olduğumuzu hepimiz bilmemiz gerekiyor. Gazze için buradayız. Filistin için buradayız. Yapılması gerekenleri fiilen yapmamız gerekiyor. İnsanlık tarihinin çok nadir gördüğü, belki de hiç görmediği düzeyde bir zulüm, bir alçaklık, bir haddi aşma söz konusu bütün dünyanın gözleri önünde."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GİBTÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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