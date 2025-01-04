Gıda Enflasyonu Halk Sağlığını Tehdit Ediyor

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(ANKARA) - Ankara Tabip Odası tarafından TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin yapılan açıklamada, gıda enflasyonunun bir halk sağlığı sorunu haline geldiği ifade edilirken, "Maddi olanaksızlıklar nedeniyle yetersiz ve dengesiz beslenmek zorunda kalan kişilerde; çabuk yorulma ve halsizlik, depresyon, çinko demir yetersizliğine bağlı saç dökülmesi, zayıflayan bağışıklık sistemi nedeniyle sık hastalanma, kabızlık ve ödem oluşumu, kalsiyum ve D vitamini eksikliğine bağlı diş çürümesi ya da kemik erimesi, demir ve folik asit eksikliğine bağlı anemi gibi hastalıkların görülme olasılığı artacaktır" denildi.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklanan veriler ile milyonlarca işçi, memur ve emeklinin enflasyon karşısında ezildiği belirtilen açıklamada, "Fiyat artışlarını ve ücret zamlarını karşılaştırdığımızda durumun korkunçluğu daha da açığa çıkıyor. Son altı ayda fiyatlar yüzde 15,75 artarken, memur emeklilerinin aylık zammı yüzde 11,54 ile fiyat artışının da altında kalmış durumda" denildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre gıda fiyatları dünyada 2024'te yıllık yüzde 6,7 artarken Türkiye'deki artışın yıllık yüzde 43,6 olarak gerçekleştiği, başta enflasyon verileri olmak üzere tüm resmi istatistiklerin şeffaf ve bilimsel şekilde hesaplanması çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emeğe yapılan zam bile halk sağlığı açısından büyük bir risk ve sorun"

"TÜİK, Aralık 2024 dönemine ait gıda enflasyonunu yüzde 43,58 olarak açıkladı. Ne var ki, DİSK-AR'ın TÜİK verilerinden yararlanarak yaptığı hesaplamaya göre emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 60'ı buldu. Üçüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 48,7 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20'lik grubun gıda enflasyonu yüzde 60,9 ve en yoksul yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 77,4 olarak gerçekleşti. Gıda fiyatları halk sağlığı sorunudur. Ortalama 4-6 yaş arasındaki çocuklar için 1963 kalori, 15-18 yaş arasındaki çocuklar için 3244 kalori, yetişkin bir erkek için 2953 kalori, yetişkin bir kadın için 2658 kalori gereksinimi temel alınarak sendikalarca yapılan hesaplamalara göre, dört kişilik bir ailenin asgari beslenme tutarı olan açlık sınırı 21 - 24 bin TL arasında değişiyor. 3 Ocaktan başlayarak Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatına yapılan yüzde 25'lik zammın işçi, memur ve emekli maaşlarındaki artıştan bile fazla olması halk sağlığı açısından büyük bir risk ve sorundur.

"Yetersiz ve dengesiz beslenmek zorunda kalan kişilerde hastalık riski artıyor"

Maddi olanaksızlıklar nedeniyle yetersiz ve dengesiz beslenmek zorunda kalan kişilerde; çabuk yorulma ve halsizlik, depresyon, çinko demir yetersizliğine bağlı saç dökülmesi, zayıflayan bağışıklık sistemi nedeniyle sık hastalanma, kabızlık ve ödem oluşumu, kalsiyum ve D vitamini eksikliğine bağlı diş çürümesi ya da kemik erimesi, demir ve folik asit eksikliğine bağlı anemi gibi hastalıkların görülme olasılığı artacaktır.

"Sofralarda yeterli miktarda protein, taze sebze ve meyve yer almıyor"

Yüksek gıda fiyatları nedeniyle, halkımız karnını karbonhidrat, yüksek yağ, yüksek basit şeker ağırlıklı öğünlerle, bütçesine uygun doyurmaya yöneliyor. Sofralarda yeterli miktarda protein, taze sebze ve meyve yer almıyor. Bu nedenle obezite, hipertansiyon, diyabet, metabolik sendrom gibi obezitenin tetiklediği sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Birkaç yıl önce Meclis'e sunulan Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Önlemleri Komisyonu raporuna göre ülkemizde her 3 kişiden 1'inde obezite görülüyor."