Gıda sektöründe temiz etiket dönemi: Tüketici talepleri dönüşümü hızlandırıyor
Gıda sektöründe temiz etiket dönemi: Tüketici talepleri dönüşümü hızlandırıyor

29.04.2026 07:39
Gıda sektöründe tüketici talepleriyle şekillenen dönüşüm, temiz etiketli ve fonksiyonel ürünlere yönelimi artırıyor. Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, sektördeki değişimi ve Türkiye'nin potansiyelini değerlendirdi.

Gıda sektöründe son yıllarda tüketici talepleri doğrultusunda önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Aşırı işlenmiş gıdalara karşılık, sağlıklı ve sürdürülebilir ürünlere ilgi artıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda etiketleme yönetmeliğinde revizyon yaparak şeffaflığı artırmayı hedefliyor.

Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, dönüşümün iki ana damarı olduğunu belirtti: aşırı işlenmiş gıdalar ve temiz etiketli, besleyici, güvenli ürünler. Tüketicilerin sorgulayıcı hale geldiğini ve üreticilerin daha şeffaf olmak zorunda kaldığını ifade etti. Türkiye'de fonksiyonel gıda pazarının 2023'te 15 milyar TL'ye ulaştığını, 2024'te gıda sanayisi satışlarının 2,8 trilyon TL olduğunu aktardı.

Küresel temiz etiketli gıda pazarının 2025'te 48,23 milyar dolar, 2031'de ise 70,36 milyar dolar olması bekleniyor. Bayburtluoğlu, Türkiye'nin hammadde zenginliğine dikkat çekerek, katma değerli ürünler için Ar-Ge ve markalaşmaya yatırım yapılması gerektiğini vurguladı. Tüketici bilincinin sektörü kaliteye yönlendirdiğini, ancak üreticilerin maliyet yönetimi ve kalite dengesi konusunda zorlandığını belirtti.

KOBİ'lerin yeni ürün geliştirmesi için erişilebilir destek mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu söyleyen Bayburtluoğlu, coğrafi işaretli ürünlerde bütüncül bir yaklaşımın şart olduğunu ekledi.

SON DAKİKA: Gıda sektöründe temiz etiket dönemi: Tüketici talepleri dönüşümü hızlandırıyor
