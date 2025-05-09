Gıda Terörü Uyarısı: 'Tarım Yıkıma Sürükleniyor' - Son Dakika
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Gıda Terörü Uyarısı: 'Tarım Yıkıma Sürükleniyor'

Genç Parti Başkanı Burçin Şahindur, gıda ve tarım krizine dikkat çekti, 'açık bir gıda terörü' vurgusu yaptı.

09.05.2025 13:29
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(ANKARA)- Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, gıda ve tarım krizine ilişkin, "24 yerli ürün için 8 ayrı ülkeden sınır reddi aldık. Açık bir gıda terörüyle karşı karşıyayız. Bu terör topraklarımızı, tohumlarımızı, çiftçilerimizi, halkımızın sağlığını ve cüzdanını tehdit ediyor. Tarımı bitiren bu sistemle, ithalata mahkum eden düzenle, çocuklarımızı aç bırakan bu anlayışla hesaplaşacağız" açıklamasını yaptı.

Avrupa Birliği'nin (AB) gıda ve yem ticaretinde kamu sağlığını korumaya yönelik paydaşlarını bilgilendirmek amacıyla kullandığı Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) 2025 yılının mart ayı verileri açıklandı. Buna göre mart ayında 40 ürünle ilgili 8 ayrı ülkeden bildirim bulunurken, bildirimlerin 24'ünü "sınır reddi", 7'sini "dikkat için bilgi bildirimi", 5'ini "takip için bilgi bildirimi" ve 4'ünü "Uyarı bildirimi" oluşturdu.

"Tarım yıkıma sürükleniyor"

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, verilere ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'de gıda ve tarım krizinin günden güne derinleştiğini vurgulayan Şahindur, "İktidarın yıllardır süregelen plansız ve denetimsiz tarım politikaları dolayısıyla büyük bir gıda ve tarım kriziyle karşı karşıyayız. Tarımda yaşanan kriz Türk halkını çok yönlü olarak etkiliyor. Halk sağlığını tehlikeye atan uygulamaların yanı sıra gıda enflasyonunda rekorlar kırılıyor. Türkiye'de tarım adeta yıkıma sürükleniyor" dedi.

"Gıda terörü ile karşı karşıyayız"

Son 20 yılda çiftçiliği bırakanların sayısının 2 milyonu aştığını belirten Şahindur, "AKP iktidarı çiftçileri topraktan kopardı. Tarımda çalışan nüfus yüzde 35'lerden yüzde 17'ye kadar düştü. Tarım Kredi Kooperatifi verilerine göre çiftçinin borcu 2023'te 390 milyar TL'ye ulaştı. Türkiye, kendi üreticisini destekleyeceğine 2023'te Sırbistan'dan et, Rusya'dan buğday, Ukrayna'dan ayçiçek yağı ithal etti. Şimdi de ülkemiz için pestisit alarmı çalıyor. 24 yerli ürün için 8 ayrı ülkeden sınır reddi aldık. Sözde 'eskiyen' verilere değinmiyorum bile. Açık bir gıda terörüyle karşı karşıyayız. Bu terör topraklarımızı, tohumlarımızı, çiftçilerimizi, halkımızın sağlığını ve cüzdanını tehdit ediyor" diye konuştu.

Acil olarak milli direniş programı hazırlanması gerektiğini belirten Şahindur, "Devlet çiftçiye, ziraat mühendislerine ve denetçilere değil ithalat lobilerine, yandaş gıda devlerine kaynak aktarıyor" ifadelerini kullandı.

"Gıda güvenliği yoksa milli güvenlikte yoktur"

Genel Başkan Şahindur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sorunlara akılcı bir şekilde yaklaşırsak çözümlerin de ne denli kolay ve erişilebilir olduğunu görebiliriz. Üretici birliklerine doğrudan devlet desteği yapılması, terk edilmiş tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve pestisit tehlikesine karşı Tarım Bakanlığı'nın harekete geçmesi şart. Bakanlık eliyle başlatılan acil eylem planı sayesinde ziraat mühendisleri, denetçiler ve çiftçiler güç birliği yaparak bu tehlikeyi aşabilir. Genç Parti olarak ilan ediyoruz, Ege'nin zeytini de bizimdir, Doğu'nun buğdayı da, Trakya'nın ayçiçeği de. Tarımı bitiren bu sistemle, ithalata mahkum eden düzenle, çocuklarımızı aç bırakan bu anlayışla hesaplaşacağız. Çünkü açlık kader değil, siyasi tercihin bir sonucudur."

Kaynak: ANKA

Çiftçilik, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Terör, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gıda Terörü Uyarısı: 'Tarım Yıkıma Sürükleniyor' - Son Dakika

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