Gine'de Futbol Maçında İzdiham: 10 Ölü

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Gine'nin güneydoğusunda bir stadyumda futbol maçında yaşanan izdihamda en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Konakri'ye yaklaşık 850 kilometre uzaklıktaki N'Zerekore kentinde düzenlenen General Mamadi Doumbouya futbol turnuvasında, N'Zerekore ve Labe takımlarının karşılaştığı maçta hakemin ev sahibi takıma penaltı vermesi üzerine stadyumda olaylar çıktı.

Hakeme saldıran Labe taraftarlarını durdurmak için polis göz yaşartıcı gaz kullandı, taraftarlar da polise taşlarla karşılık verdi.

Yaşanan izdihamda aralarında çocukların da olduğu en az 10 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Gine Başbakanı Bah Oury de yayımladığı mesajda olaydan duyduğu üzüntüyü paylaşarak, sayı vermeden izdihamda hayatını kaybedenler olduğunu doğruladı.