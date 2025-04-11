Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ankara Gazeteciler Cemiyeti'ni Ağırladı

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nden misafirlerini ağırladı.

Ankara Gazeteciler Cemiyet Başkan Yardımcısı Ali Oruç, Mali Sekreter Ali Topçu, Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Gürcanlı, Denetim Kurulu üyesi Serkan Güler ve proje ekibinden Ayşe Sayın'dan oluşan heyet, "Dokuzuncu Köy" projesi dolayısıyla çıktıkları Karadeniz gezisinde Başkan Köse ile de bir araya geldi.

Ziyarette gazetecilik mesleğinin güncel sorunları, yerel basının durumu ve medya mensuplarının çalışma koşulları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Köse, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Heyet, 45. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Giresun Gazeteciler Derneği'ni de ziyaret ederek, Başkan Bayram ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet etti.

Cemiyet temsilcileri, Giresun'da gördükleri ilgi dolayısıyla Köse'ye ve Bayram'a teşekkür etti.