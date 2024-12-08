Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin İzmir Ziyareti

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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İzmir'de ziyaretlerde bulundu. Köse, "İzmir'imiz ile dostane ilişkilerimiz ve iş birliğimiz artarak devam edecektir. İzmir gezimizden mutlu bir şekilde ayrılıyoruz"" dedi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İzmir'de ziyaretlerde bulundu. Köse, ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Özer Pazarlı da katıldı. Başkan Köse, İzmir ile Giresun arasında kurmuş oldukları kardeşlik bağının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Sayın başkanımıza sıcak ev sahipliği, ilgi ve alakaları için gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Fuat Köse, bir diğer ziyaretini ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Mutlu Gürler, İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz, İtfaiye Müdürü Aydın Mutlu, İtfaiye İdari ve Mali İşler Sorumlusu Eray Aksu'ya gerçekleştirdi. Fuat Köse ayrıca Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'yi de makamlarında ziyaret etti.

Bu ziyaretlerde iki şehir arasında iş birliğini geliştirmek adına önemli adımlar attıklarını söyleyen Başkan Köse: "Nazik misafirperverlikleri ve verimli geçen görüşmelerimiz için kendilerine teşekkür ediyorum. İzmir'imiz ile dostane ilişkilerimiz ve iş birliğimiz artarak devam edecektir. İzmir gezimizden mutlu bir şekilde ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı.