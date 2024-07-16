Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 15 Temmuz Anma Programına Katıldı - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 15 Temmuz Anma Programına Katıldı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 15 Temmuz Anma Programına Katıldı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 15 Temmuz'un 8'inci yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı. Köse, şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlıklı bir yaşam diledi. Program kapsamında yürüyüş düzenlendi ve tören gerçekleştirildi. Köse, konuşmasında demokrasiye vurgu yaparak, Türk milletinin boyunduruk altında yaşamayacağını belirtti.

16.07.2024 10:25  Güncelleme: 11:31
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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 15 Temmuz'un 8'inci yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı. Başkan Köse, "Tüm bu mücadelelerde hayatını kaybetmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programı kapsamında önce İl Özel İdare binasında şehit ve gazi aileleri için verilen yemeğe, ardından da Debboy'dan başlayıp Atatürk Meydanı'nda sona eren yürüyüşe katıldı. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Başkan Köse, şunları söyledi:

"15 Temmuz 2016 günü millet iradesine, memleket iradesine el konulmaya çalışılmıştır. Bizler ve tüm halkımız her zaman demokrasiyle, sandıkla göreve getirdiği kişilerle kendisini hep idare ettirmiştir. Bizler daha önce yaşadığımız darbelerde cebren yönetimlere müdahale edenlere hep karşı geldik. Toplumumuz 15 Temmuz'da top ve tankın önüne kendi vicdanını koyarak bu darbe girişini durdurmuştur. Daha önceleri Çanakkale'de, milli mücadelede nasıl olduysa 15 Temmuz'da da milletimiz kendi iradesini ortaya koymuştur. Türk milleti hiçbir zaman bir boyunduruk altında yaşamamıştır ve de yaşamayacaktır. Tüm bu mücadelelerde hayatını kaybetmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün felsefesinden ve izinden ayrılmadığımız, cemaatlere ve tarikatlara fırsat vermediğimiz sürece bu ülkede 15 Temmuz gibi hain darbe girişimlerinin yaşanması mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti temelinde Atatürk ilke ve devrimleri olan, halkın hür iradesi ile yönetilen, demokrasi ve özgürlükleri ile birçok dünya devletine örnek bir ülkedir. Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Türk Milletinin Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 15 Temmuz Anma Programına Katıldı - Son Dakika

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