Giresun Belediye Başkanı Köse'den Mgk Genel Sekreteri Memiş'e Ziyaret

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

MGK Genel Sekreteri Memiş, Başkan Köse'yi makamında ağırladı. Ankara'da gerçekleşen ziyarette, Giresun'un gelişimi ve şehirle ilgili çeşitli konular üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette, kentin ihtiyaçları ve geleceğine yönelik değerlendirmeler de yapıldı.

Köse, görüşmede hemşehrisi Memiş'e Giresunluların selamını ileterek, görevinde başarılarının devamını diledi. Okay Memiş ise ziyareti dolayısıyla Köse'ye teşekkür etti.