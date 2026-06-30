Giresun Belediye Başkanı Köse'den Mgk Genel Sekreteri Memiş'e Ziyaret - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Köse'den Mgk Genel Sekreteri Memiş'e Ziyaret

30.06.2026 13:32  Güncelleme: 14:15
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ankara'da MGK Genel Sekreteri Okay Memiş'i makamında ziyaret ederek şehrin gelişimi ve ihtiyaçları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

MGK Genel Sekreteri Memiş, Başkan Köse'yi makamında ağırladı. Ankara'da gerçekleşen ziyarette, Giresun'un gelişimi ve şehirle ilgili çeşitli konular üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette, kentin ihtiyaçları ve geleceğine yönelik değerlendirmeler de yapıldı.

Köse, görüşmede hemşehrisi Memiş'e Giresunluların selamını ileterek, görevinde başarılarının devamını diledi. Okay Memiş ise ziyareti dolayısıyla Köse'ye teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Köse'den Mgk Genel Sekreteri Memiş'e Ziyaret - Son Dakika

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