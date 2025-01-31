Giresun Belediyesi 34 Yeni Araç Kazandırdı - Son Dakika
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Giresun Belediyesi 34 Yeni Araç Kazandırdı

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Giresun Belediyesi, 10 ay içerisinde 47 milyon TL değerinde 34 yeni aracı filosuna ekledi. Başkan Fuat Köse, belediyenin mali durumunu güçlendirmek için kiralama yerine satın alma modeline geçildiğini belirtti.

31.01.2025 16:42  Güncelleme: 18:06
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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, 10 ay içerisinde araç filosuna 47 milyon TL değerinde 34 araç kazandırdı. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Biz göreve geldikten sonra ilk etapta güveni inşa ettik ve belediyeye karşı bakış açısı her geçen gün olumlu yönde ilerledi. Kurumun parası kurumda, halkın parası cebinde kalmaya başladı" dedi.

Önceki dönemde Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kiralık olarak çalışan 21 araç, aynı şirketten satın alınıp belediye bünyesine katılırken; diğer 10 araç da iş insanları tarafından belediyeye bağışlandı. Bir araç Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan hibe edilirken, bir araç ise Belediye İştiraki A.Ş. tarafından alındı.

Giresun Belediyesi filosuna katılacak 34 aracın tanıtımı için ise Atatürk Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende konuşan Başkan Köse, en fazla hizmet aracının kısa süre olmasına rağmen bu dönemde kazandırıldığını ve ilerleyen süreçte rakamın daha da artacağını söyledi. Belediyenin araç filosuna kazandırdıkları yeni araçların, şehirde yaşam kalitesini artırma ve kentin geleceğini daha güvenli kılma yolundaki kararlılıklarının somut bir ifadesi olduğunu belirten Başkan Köse, şöyle konuştu:

"Filomuza kazandırdığımız araçlarımızla şehrimizin altyapısını güçlendirmek adına önemli bir adımı atmanın heyecanını yaşıyoruz. Belediyemize hayırlı olsun. Araçları kullanan personellerimizin kazasız belasız kullanmalarını diliyorum. Bizden önceki dönemde sadece son üç ayda iş makinesi kiralama giderleri 5 milyon 926 bin TL, taşıt kiralama giderleri ise 22 milyon 539 bin TL olmak üzere toplamda 28 milyon 465 bin TL harcama yapılmış. Göreve gelir gelmez kiralık araç formülünden vazgeçerek bütçemizden kar etmeye başladık. Belediyenin içinde bulunduğu mali tablo nedeniyle bunu yapmak zorundaydık. İyi ki de yapmışız, çünkü ciddi bir maddi kazancımız oldu. Biz göreve geldikten sonra ilk etapta güveni inşa ettik ve belediyeye karşı bakış açısı her geçen gün olumlu yönde ilerledi. Kurumun parası kurumda, halkın parası cebinde kalmaya başladı. Araçları bizlere bağışlayan değerli dostlarımız iş insanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."

Araçların kullanılacağı müdürlükler ve araç sayıları ise Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne 22, İtfaiye Müdürlüğü'ne iki, Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne iki, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne iki, Belediye iştiraki Giresun A. Ş.'ye iki, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne bir, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bir, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bir ve Zabıta Müdürlüğü'ne bir adet oldu.

Giresun Belediyesi 34 Yeni Araç Kazandırdı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi 34 Yeni Araç Kazandırdı - Son Dakika

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