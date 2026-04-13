Giresun Belediyesi Ekiplerinden Sahada Eş Zamanlı Çalışma

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi'nin saha ekipleri, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve kentin ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmek amacıyla birçok noktada eş zamanlı çalışma yürütüyor.

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Kale'de küp taş tamiratı, Gemilerçekeği Mahallesi'nde merdiven yapımı, Gedikkaya Mahallesi'nde cami çevresinde düzenlemesi, Aksu Mahallesi Caner Sokak ve 38 Nolu Sokak'ta kaldırım tamiratı; Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından ise Hacısiyam Mahallesi İnönü Caddesi'nde kanal tamiratı, Osmaniye Mahallesi Sinema Caddesi'nde içme suyu hat tamiratı çalışmaları yürütülüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise kent genelindeki yeşil alanlarda peyzaj ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Belediye yetkilileri, çalışmaların planlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, vatandaşlardan gelen talep ve önerilerin de dikkate alındığını bildirdi. Yetkililer, kentin daha modern ve yaşanabilir bir hale gelmesi için saha ekiplerinin yoğun mesai harcadığını vurguladı.