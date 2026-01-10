Giresun'da Yeni Yılın Ezgisi Ritim 2026 Etkinliği

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi Konservatuvarı Halk Oyunları ekipleri tarafından Belediye Kültür ve Fuar Merkezi'nde sahnelenen "Yeni Yılın Ezgisi Ritim 2026" etkinliği yoğun ilgi gördü.

Giresun Belediyesi Konservatuvarı Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri yoğun ilgi gördü. Belediye Kültür ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Yeni Yılın Ezgisi Ritim 2026" adlı etkinlikte, farklı yaş gruplarından oluşan ekipler performans sergiledi. Giresun yöresinin yanı sıra çeşitli bölgelere ait halk oyunlarının sahnelendiği gecede minikler, gençler ve yetişkinlerden oluşan ekipler, sergiledikleri coşkulu performanslarla büyük alkış aldı.

Gösteriyi izleyen Belediye Başkanı Fuat Köse, program sonunda emeği geçen eğitmenler ve öğrencileri tebrik etti. Başkan Köse, kültür ve sanat faaliyetlerine verdikleri önemin altını çizerek, Giresun'un kültürel değerlerinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti.