Giresun Belediyesi'nden Ramazan Etkinlikleri

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinliklerle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen hacivat-karagöz oyunu, fasıl ve Naciye Erkul İnanç masalları etkinlikleri, çocuklar ve yetişkinler tarafından büyük ilgi gördü.

Giresun Belediye Kültür ve Fuar Merkezi'nde Ramazan ayının ruhuna uygun olarak hazırlanan etkinlikler, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen hacivat-karagöz oyunu, fasıl ve naciye erkul inanç masalları etkinlikleri, çocuklar ve yetişkinler tarafından ilgi ile izlendi. Etkinlikler, her yaş grubundan vatandaşın ilgisini çekerken, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği keyifli bir ortam sunuyor.

"Hemşehrilerimizle birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz"

Belediye Başkanı Fuat Köse, Ramazan ayının yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği çok kıymetli bir zaman dilimi olduğunu belirterek, "Ramazan ayı, sadece oruç tutmakla değil, aynı zamanda kültürel ve sanatsal değerlerimizi yaşatmakla da anlam buluyor. Bu etkinliklerle hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ramazan'ın ruhuna uygun olarak düzenlediğimiz etkinliklerimiz toplumsal dayanışmayı pekiştirmeye devam ediyor. Biz de bu güzel ayda, hemşehrilerimizle birlikte olmanın ve onlara anlamlı bir Ramazan yaşatmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.