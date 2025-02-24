Giresun Belediyesi Yoğun Kar Yağışında 250'den Fazla Personelle Sahada - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun Belediyesi Yoğun Kar Yağışında 250'den Fazla Personelle Sahada

Giresun Belediyesi, yoğun kar yağışı süresince 250'den fazla personel ile sahada aktif olarak çalışarak kaldırımları temizledi ve buzlanmaya karşı önlemler aldı. Belediye Başkanı Fuat Köse, ekiplerin özverili çalışmalarını destekleyerek hizmetin sürekliliğini sağladı.

24.02.2025 11:25  Güncelleme: 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, yoğun kar yağışında 250'yi aşkın personel ile sahada yer aldı. Ekipler, kaldırımlar ve üst geçitlerde temizleme çalışması yaparken, buzlanmaya karşı tuzlama, kumlama ve solüsyon çalışması gerçekleştirdi.

Giresun Belediyesi, yoğun kar yağışında 250'yi aşkın personelle 7/24 sahada yer aldı. İş makineleriyle kar küreme yapılarak ana arterler, hastane yolları, toplu taşıma güzergahları ve işlek caddeler açık tutuldu. Kaldırımlar ve üst geçitlerde ekipler tarafından temizleme çalışması yapılırken, buzlanmaya karşı da tuzlama, kumlama ve solüsyon çalışması gerçekleştirildi.

"Kar yağışında şehrimizde bir sıkıntı yaşanmasının önüne geçtik"

Belediye Başkanı Fuat Köse, şehir genelinde karla mücadele eden ekipleri yalnız bırakmadı. Ekiplere teşekkür eden Başkan Köse, "Şehrimizin her sokağına her mahallesinde çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte yoğun bir kar mücadelesi içerisindeyiz. Bizlere teşekkür eden, samimiyetle karşılayan, arkadaşlarımızı hiç yalnız bırakmayarak destek olan herkese minnettarım. Kentimizin her noktasına muhabbetimizi ve samimiyetimizi bırakmaya kararlıyız. Dün nasılsak, bugün de yarın da öyle olacağız. Belediye olarak yaptığımız planlama ve aldığımız tedbirler sonrasında kar yağışında şehrimizde bir sıkıntı yaşanmasının önüne geçtik" dedi.

Tuz ekibine ve küreme ekibine yardımcı olan Başkan Köse, vatandaşların taleplerini de dinleyerek ilgili birimlere talimat verdi. Giresunlular ise karla mücadele çalışmasında belediyenin başarılı işler yaptığını ve herhangi bir mağduriyet yaşanmadığını belirterek, "Giresun Belediyesi karla mücadelede sınıfı geçti" dedi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Makine İkmal Bakım ve Onarım şantiyesinde personelini de ziyaret eden Başkan Köse, ilgili başkan yardımcısı ve birim müdürleriyle değerlendirmelerde bulundu.

Personel ise Başkan Köse'nin kendilerini ziyaret etmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Başkanımız her zaman yanımızda. Karla mücadeledeki bu zor günlerde de bizleri yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Giresun Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Fuat Köse, Politika, Giresun, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi Yoğun Kar Yağışında 250'den Fazla Personelle Sahada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:09 Sergey Lavrov Ankara’da Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
12:08 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
11:30 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
11:14 Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu CİMER’e yapılan şikayetle başlamış Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış
10:39 Rekor tazeledi İşte AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK’larda görev alan tek isim Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim
18:00 Eğitime kar engeli Birçok ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
17:57 Zelenskiy: NATO Üyeliği İçin Görevden Ayrılmaya Hazırım Zelenskiy: NATO Üyeliği İçin Görevden Ayrılmaya Hazırım
17:54 İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye’yi hedef aldı, tepki gecikmedi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi
17:53 Derbinin hakemi Vincic, 5 günde 3. maçına çıkacak Derbinin hakemi Vincic, 5 günde 3. maçına çıkacak
17:49 MİT, Lev Troçki’nin Büyükada sürgününe ilişkin istihbarat raporlarını yayımladı MİT, Lev Troçki'nin Büyükada sürgününe ilişkin istihbarat raporlarını yayımladı
17:07 Wanda Nara’nın Icardi’den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 12:42:55. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun Belediyesi Yoğun Kar Yağışında 250'den Fazla Personelle Sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.