Giresun Belediyesi Yoğun Kar Yağışında 250'den Fazla Personelle Sahada

Giresun Belediyesi, yoğun kar yağışında 250'yi aşkın personelle 7/24 sahada yer aldı. İş makineleriyle kar küreme yapılarak ana arterler, hastane yolları, toplu taşıma güzergahları ve işlek caddeler açık tutuldu. Kaldırımlar ve üst geçitlerde ekipler tarafından temizleme çalışması yapılırken, buzlanmaya karşı da tuzlama, kumlama ve solüsyon çalışması gerçekleştirildi.

"Kar yağışında şehrimizde bir sıkıntı yaşanmasının önüne geçtik"

Belediye Başkanı Fuat Köse, şehir genelinde karla mücadele eden ekipleri yalnız bırakmadı. Ekiplere teşekkür eden Başkan Köse, "Şehrimizin her sokağına her mahallesinde çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte yoğun bir kar mücadelesi içerisindeyiz. Bizlere teşekkür eden, samimiyetle karşılayan, arkadaşlarımızı hiç yalnız bırakmayarak destek olan herkese minnettarım. Kentimizin her noktasına muhabbetimizi ve samimiyetimizi bırakmaya kararlıyız. Dün nasılsak, bugün de yarın da öyle olacağız. Belediye olarak yaptığımız planlama ve aldığımız tedbirler sonrasında kar yağışında şehrimizde bir sıkıntı yaşanmasının önüne geçtik" dedi.

Tuz ekibine ve küreme ekibine yardımcı olan Başkan Köse, vatandaşların taleplerini de dinleyerek ilgili birimlere talimat verdi. Giresunlular ise karla mücadele çalışmasında belediyenin başarılı işler yaptığını ve herhangi bir mağduriyet yaşanmadığını belirterek, "Giresun Belediyesi karla mücadelede sınıfı geçti" dedi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Makine İkmal Bakım ve Onarım şantiyesinde personelini de ziyaret eden Başkan Köse, ilgili başkan yardımcısı ve birim müdürleriyle değerlendirmelerde bulundu.

Personel ise Başkan Köse'nin kendilerini ziyaret etmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Başkanımız her zaman yanımızda. Karla mücadeledeki bu zor günlerde de bizleri yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.