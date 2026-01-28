Giresun Belediyesi Çocuk Akademileri'nde Yarıyıl Tatili Etkinlikleri Sürüyor

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi'ne bağlı Çocuk Akademileri, yarıyıl tatilinde de çocuklara, gençlere ve öğrencilere yönelik etkinliklerini sürdürüyor.

Giresun Belediyesi Çocuk Akademileri, sömestir tatilinde de faaliyetlerine devam ediyor. Aksu, Kumyalı, Teyyaredüzü ve Çıtlakkale Çocuk Akademileri, çalışan aileler de dikkate alınarak hafta içi her gün 09.00–17.00 saatleri arasında açık tutuluyor. Yaklaşık 500 öğrencinin yararlandığı akademilerde, çocuklar yarı yıl tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirme şansı buluyor.

Sanat, spor, bilim ve kültür alanlarında düzenlenen etkinliklerle çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri destekleniyor. Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmaları, interaktif oyunlar ve yaratıcı projelerle çocuklar hem öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor.