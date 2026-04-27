Giresun'da 1,57 Milyar Liralık İçme Suyu Projesinde Yer Teslimi Yapıldı

(GİRESUN) - Devlet Su İşleri tarafından yürütülen Giresun İkisu İçme Suyu Projesi'nin yer teslimi yapıldı. 1 milyar 570 milyon lira yatırım bedelli projeyle Giresun merkez ile Bulancak, Keşap ve Dereli ilçeleri ve Duroğlu beldesinin uzun yıllar içme suyu ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Giresun Valiliği organizasyonunda Vali Mustafa Koç, Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Keşap Belediye Başkanı Muhammet Tuncay Arışan, Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin ve diğer davetlilerin katılımıyla Giresun İkisu İçme Suyu Projesi için Dereli Kotana mevkiinde tören düzenlendi. 1 milyar 570 milyon lira yatırım bedeliyle projenin ilk etabının inşası başladı.

Devlet Su İşleri tarafından yürütülen projeyle birlikte Aksu Deresi'nden Giresun merkez, Dereli, Keşap ve Bulancak ilçeleri ile Duroğlu beldesine yıllık 31,5 milyon metreküp içme suyu sağlanacak. 41 bin 460 metrelik isale hattı ile şehrin içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

Törende konuşan Başkan Köse, projeye ilişkin şunları söyledi:

"Giresun'umuz ve üç ilçemiz Keşap, Dereli ve Bulancak ile Duroğlu beldemiz için son derece önemli, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayacak büyük bir yatırımı başlatmanın mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Su, hayatın en temel kaynağıdır. Sağlıklı, kesintisiz ve kaliteli içme suyuna ulaşmak, her vatandaşımızın en doğal hakkıdır. Özellikle gelişen şehirlerimizde artan nüfus ve ihtiyaçlar doğrultusunda altyapı yatırımlarının güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır."

Bugün başlatılan bu proje sayesinde sadece Giresun merkez değil, üç ilçemiz de uzun yıllar boyunca sağlıklı ve güvenli içme suyuna kavuşacaktır. Bu yatırım, sadece bugünün değil, yarının da ihtiyacını karşılayacak çok değerli bir adımdır. Bizler yerel yönetimler olarak halkımızın yaşam kalitesini artıracak her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki güçlü şehirler, sağlam altyapılarla kurulur. Giresun'umuz için taş üstüne taş koyan, hizmet üreten herkes bizim için değerlidir. Ortak hedefimiz; daha yaşanabilir, daha modern ve daha güçlü bir Giresun'dur."