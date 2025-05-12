Giresun'un Görele ilçesinde AFAD Giresun İl Müdürlüğünce kamu kurumlarına yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.
Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde AFAD görevlileri deprem, yangın, tsunami ve acil tahliye konularında çeşitli bilgiler verdi.
Görevliler, afet öncesi ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışları aktardı.
Eğitim sonrası Cumhuriyet meydanında uygulamalı tatbikatlar da yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Afet Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
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