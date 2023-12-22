 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Giresun'da afetzedeler için inşa edilen konut ve iş yerlerinin sahipleri belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun'da afetzedeler için inşa edilen konut ve iş yerlerinin sahipleri belirlendi

Giresun'da, 22 Ağustos 2020'de meydana gelen selin ardından afetzedeler için inşa edilen konut ve iş yerleri, kura ile hak sahiplerini buldu.

Giresun\'da afetzedeler için inşa edilen konut ve iş yerlerinin sahipleri belirlendi
22.12.2023 - 12:28,
Abone Ol

Giresun'da, 22 Ağustos 2020'de meydana gelen selin ardından afetzedeler için inşa edilen konut ve iş yerleri, kura ile hak sahiplerini buldu.

TOKİ tarafından, merkeze bağlı ??????? Osmaniye köyünde yapımı tamamlanan 24 konut ve 19 iş yeri için İl Özel İdaresi binasında noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

???????Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sel afetinde hayatını kaybeden 5'i asker 15 kişiye Allah'tan rahmet diledi.

Afetin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların destekleriyle, devletin tüm imkanlarının seferber edilerek yaraların hızla sarıldığını belirten Serdengeçti, "Bir olduğumuzda, birlik olduğumuzda aşamayacağımız engel olmadığını, Türkiye'nin çok güçlü bir devlet olduğunu ve güçlenmeye de devam ettiğini bu süreçte çok iyi görmüş olduk." dedi.

Serdengeçti, bugüne kadar 24'ü köy tipi olmak üzere 393 konut ve 152 iş yeri inşaatının tamamlandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bugün ise Osmaniye köyümüzde yapımı tamamlanan 24 konut ve 19 iş yerinin hak sahiplerine teslimini gerçekleştireceğiz. Böylelikle yaşadığımız afetten sonra 417 konut ve 171 iş yerinin yapımı tamamlanmış oldu. Bunun yanı sıra Tirebolu ilçesi Sekü köyünde 9 konut ve 1 iş yerinden oluşan köy tipi evin yapımı, Espiye ilçesi Adabük Mahallesi'nde 71 konuttan oluşan işlerin ihalesi de yapıldı."

Serdengeçti, teslimini yapacakları konutların afetzedelere hayırlı olmasını temenni etti.

Törene, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ile hak sahipleri katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Osmaniye, Giresun, Fatih, Doğal Afetler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da afetzedeler için inşa edilen konut ve iş yerlerinin sahipleri belirlendi - Son Dakika


13:11
Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek
12:58
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı
12:43
Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu
12:40
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ağlayarak itiraf etti: Uyuşturucuya düştüm Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ağlayarak itiraf etti: Uyuşturucuya düştüm
11:40
İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36
Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29
Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29
Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu

Son Dakika
13:11 Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek
12:58 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı
12:43 Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu
12:40 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ağlayarak itiraf etti: Uyuşturucuya düştüm
11:40 İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36 Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29 Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29 Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu
11:22 Öğretmen, okul bahçesinde kalbi duran öğrencisini böyle hayata döndürdü
11:13 Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 13:20:27. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun'da afetzedeler için inşa edilen konut ve iş yerlerinin sahipleri belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement