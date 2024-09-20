Giresun\'da Atatürk\'ün Gelişinin 100. Yılı Kutlandı

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu Ekibi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Giresun'a gelişinin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan "Hoş geldin Paşam" oyununu sahneledi.

Oyun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve ilkelerini anlattı. Oyunu takip eden Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, rol alan oyuncuları tebrik etti.

Başkan Köse, tiyatronun önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Bu tür etkinlikler, kültürel mirasımızı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına büyük bir fırsattır. Salonumuzu dolduran ve bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında, daha aydınlık yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz."