Giresun'da Balıkçı Kayboldu, Cenazesi Bulundu
Giresun'da Balıkçı Kayboldu, Cenazesi Bulundu

27.05.2026 12:24
Yağlıdere'de kaybolan Sedat Çelik'in cenazesine ulaşıldı, yeğeni ise iki gün önce toprağa verildi.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 5 gün önce derede balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cenazesine ulaşıldı.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ile ilgili kurum ve kuruluşların ekipleri, sabah saatlerinde Sedat Çelik'i (54) arama çalışmalarına yeniden başladı.

Ekipler, Çelik'in cansız bedenine Espiye ilçesine bağlı Kaşdibi köyü köprüsü mevkisindeki derenin içinde ulaştı.

Kıyıya çıkarılan Çelik'in cenazesi, Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünden geçen Yağlıdere Deresi'nde 23 Mayıs'ta balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan Sedat Çelik ile aynı adı taşıyan 28 yaşındaki yeğeni için çalışma başlatılmıştı.

Kaybolduğu noktadan yaklaşık 250 metre uzakta bulunan yeğen Sedat Çelik'in cenazesi, iki gün önce ilçede toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

