Giresun Belediye Başkanı Köse, Orucunu Vatandaşlarla Birlikte Açtı

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, belediyenin kurduğu iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelerek orucunu açtı; ramazan boyunca herkese açık olan sofraların dayanışma ve paylaşma ruhunu büyüttüğünü vurguladı.

Başkan Köse, çok sayıda vatandaşın bir araya geldiği iftar sofrasında ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, masalara gidip vatandaşlarla selamlaştı. Köse, programa ilişkin şunları söyledi:

"Orucumu sizlerle birlikte açmaktan ve aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu iftar soframız ramazan ayı boyunca işten çıkıp evine yetişemeyen, ihtiyacı olan veya ramazanın manevi atmosferini daha iyi hissetmek için yüzlerce kişiyle aynı ortamda olmak isteyen herkese açıktır. İftar soframız her akşam belediyemizin imkanları ve şehrimizin hayırsever kişilerinin desteğiyle kuruluyor. Yemeklerimiz ise kurulu bulunan aşevimiz ile mobil aşevimizde personellerimiz tarafından pişiriliyor. Hayırsever abilerimize, kardeşlerimize şimdiden teşekkür ediyorum, hayırları kabul olsun diyorum."

Köse, iftar sonrasında ise bazı işletmelere uğrayarak, vatandaşlarla birlikte sıcak çayını yudumlayıp sohbet etti.