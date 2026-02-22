Giresun Belediye Başkanı Köse, Orucunu Vatandaşlarla Birlikte Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun Belediye Başkanı Köse, Orucunu Vatandaşlarla Birlikte Açtı

22.02.2026 11:32  Güncelleme: 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, ramazan boyunca kurulacak iftar sofrasında halkla buluşarak dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Sofralar, ihtiyaç sahiplerine açık ve hayırseverler tarafından destekleniyor.

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, belediyenin kurduğu iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelerek orucunu açtı; ramazan boyunca herkese açık olan sofraların dayanışma ve paylaşma ruhunu büyüttüğünü vurguladı.

Başkan Köse, çok sayıda vatandaşın bir araya geldiği iftar sofrasında ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, masalara gidip vatandaşlarla selamlaştı. Köse, programa ilişkin şunları söyledi:

"Orucumu sizlerle birlikte açmaktan ve aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu iftar soframız ramazan ayı boyunca işten çıkıp evine yetişemeyen, ihtiyacı olan veya ramazanın manevi atmosferini daha iyi hissetmek için yüzlerce kişiyle aynı ortamda olmak isteyen herkese açıktır. İftar soframız her akşam belediyemizin imkanları ve şehrimizin hayırsever kişilerinin desteğiyle kuruluyor. Yemeklerimiz ise kurulu bulunan aşevimiz ile mobil aşevimizde personellerimiz tarafından pişiriliyor. Hayırsever abilerimize, kardeşlerimize şimdiden teşekkür ediyorum, hayırları kabul olsun diyorum."

Köse, iftar sonrasında ise bazı işletmelere uğrayarak, vatandaşlarla birlikte sıcak çayını yudumlayıp sohbet etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Fuat Köse, Belediye, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Köse, Orucunu Vatandaşlarla Birlikte Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

14:43
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi
Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi
13:45
“Yeni Nostradamus“ ABD-İran savaşı için tarih verdi
"Yeni Nostradamus" ABD-İran savaşı için tarih verdi
13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:54
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 14:58:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Giresun Belediye Başkanı Köse, Orucunu Vatandaşlarla Birlikte Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.