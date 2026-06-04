Giresun'da Türkiye Çevre Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

(İZMİR) - Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görev yapan dalgıçlar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında deniz dibi temizliği yaptı.

Giresun Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Çevre Haftası kapsamında "Dünya Bize Emanet" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında önemli bir çalışmaya imza attı. İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görev yapan dalgıç ekipleri, etkinlikler kapsamında deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

Dalgıçlar tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında deniz tabanında bulunan çeşitli atıklar çıkarılarak çevre kirliliğine dikkat çekildi. Toplanan atıklar yine Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü araçlarına yüklenerek alandan götürüldü.

Yetkililer, denizlerin ve doğal yaşam alanlarının korunmasının gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, çevre temizliğinin sadece kurumların değil tüm vatandaşların ortak görevi olduğunu vurguladı.

Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla çevre bilincini geliştirmeye yönelik çeşitli programlar, eğitimler ve farkındalık çalışmaları hafta boyunca devam edecek. 2 Haziran Salı günü başlayan etkinlikler, 9 Haziran Salı günü sona erecek.