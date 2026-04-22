Giresun'da Dmd Hastası Egemen'in Bağış Kampanyasına Yoğun İlgi

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi'nin katkılarıyla DMD hastası Egemen için gerçekleştirilen ve yaklaşık üç saat süren bağış kampanyası kapsamında düzenlenen canlı yayın yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Bir nebze olsun katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize. Egemen yavrumuza acil şifalar diliyor, her zaman yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

DMD hastası Egemen için başlatılan bağış kampanyası, vatandaşların yoğun desteğiyle sürüyor. Giresun Belediyesi'nin katkılarıyla kampanya kapsamında düzenlenen canlı yayın da yoğun ilgi gördü. Destek programı, Köse'nin resmi Instagram hesabı üzerinden canlı yayınlandı. Yayın boyunca hem duygusal anlar yaşandı hem de izleyiciler kampanyaya anlık bağışlarla destek verdi. Prof. Dr. Yelda Bingöl Alpaslan'ın moderatörlüğündeki programa Egemen'in ailesi de katıldı.

"Biz her zaman birlikte güçlüyüz"

Köse, "Yaklaşık üç saat süren canlı yayınımızda, Giresunlu DMD kas hastası Egemen yavrumuz için valilik onaylı bağış kampanyasına destek olmak adına hemşehrilerimizle bir araya geldik. Instagram üzerinden gerçekleştirdiğimiz yayında telefonlarımızı adeta kilitleyen, destekleriyle yanımızda olan herkese gönülden ve yürekten teşekkür ediyorum. Bir nebze olsun katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize. Egemen yavrumuza acil şifalar diliyor, her zaman yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gece sonunda toplanan destek için, küçüğünden büyüğüne katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Biz her zaman birlikte güçlüyüz" diye konuştu.