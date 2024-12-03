Giresun\'da Dünya Engelliler Günü Kutlandı

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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Başkan Köse, "Engelli bireylerimiz için bizler birçok çalışma yürütüyoruz. Kısa zamanda şehrimizde Engelsiz Yaşam Merkezi'mizi hayata geçireceğiz" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen prıgram kapsamında Debboy'dan başlayıp, Atatürk Meydanı'nda sona eren yürüyüşe katılan ve ardından Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Başkan Köse, her zaman engelli bireylerin yanında olduklarını söyledi.

"Engelli bireylerimiz için bizler birçok çalışma yürütüyoruz"

Başkan Köse, "Şehrimizde ve ülkemizde yaşayan engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek ve toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak, hepimizin sorumluluğundadır. Bizler, belediye olarak bu sorumluluğun bilincindeyiz. Engelli bireylerimiz için bizler birçok çalışma yürütüyoruz. Kısa zamanda şehrimizde Engelsiz Yaşam Merkezi'mizi hayata geçireceğiz. Bu yönde bir çalışmamız var. Engelli bireylerimizin topluma kazandırılmasında büyük emekleri olan öğretmenlerimizi ve diğer emeği geçenleri de canı gönülden kutluyorum. Engelli kardeşlerimizin ailelerini de takdir ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı engelli bireylerimize karşı daha duyarlı olmaya, ihtiyaçlarına anlayışla yaklaşmaya ve dayanışma içinde olmaya davet ediyor, engelli kardeşlerimizin Engelliler Haftası'nı kutluyorum" dedi.

Başkan Fuat Köse, spor turnuvalarında başarılı olan engelli bireylerin madalyalarını taktı.