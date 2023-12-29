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Giresun Espiye Ceza İnfaz Kurumunda Hafızlık İcazet Merasimi Düzenlendi - Son Dakika
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Giresun Espiye Ceza İnfaz Kurumunda Hafızlık İcazet Merasimi Düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesindeki L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda hafızlık eğitimini tamamlayan hükümlü için Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi. Törende, hükümlülerin hafızlık eğitimi alarak topluma daha donanımlı bireyler olarak dönmelerinin önemi vurgulandı. Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, ilk hafızını yetiştirmenin gururunu yaşadı.

Giresun Espiye Ceza İnfaz Kurumunda Hafızlık İcazet Merasimi Düzenlendi
29.12.2023 - 11:41,  Güncelleme: 12:01
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Giresun'un Espiye ilçesindeki L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda hafızlık eğitimini tamamlayan hükümlü için Hafızlık İcazet Merasimi organize edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, hükümlülerin hafızlık eğitimi alarak topluma daha donanımlı bireyler olarak dönmelerinin önemini vurguladı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz ise 2018'de faaliyete başlayan Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun ilk hafızını çıkardığını, 3 kişinin daha hafızlık eğitimi aldığını ifade etti.

İlahilerin okunduğu program, İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın hafıza sarık ve cübbesini giydirmesi ile tamamlandı.

Kaynak: AA
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