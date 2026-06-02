Giresun'da Heyelan: 22 Ev Boşaltıldı

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 22 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.
İlçeye bağlı Bayındır köyü ile Kovanlık beldesinde yağışların ardından çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.
AFAD görevlilerinin yaptıkları incelemelerin ardından Bayındır köyünde 16, Kovanlık beldesinde de 6 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.
Ekiplerin, köy ve beldedeki çalışmaları sürüyor.
