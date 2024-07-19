Giresun'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Giresun'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi

Giresun Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, 2024 yılı yatırım programında yer alan projelerin durumu ele alındı. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, toplantıda 214 projenin mevcut olduğunu ve bu projelerin çoğunlukla tarım, ulaştırma, eğitim, ormancılık, sağlık, spor ve enerji sektörlerinde yoğunlaştığını belirtti. Ayrıca, yatırım uygulamalarında ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik görüşmeler yapıldı.

19.07.2024 16:11
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Giresun'da bu yılın 3'üncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

Giresun Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünce Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantı, tasarruf tedbirleri kapsamında video konferans sistemiyle organize edildi.

Toplantıda, 2024 yılı yatırım programında yer alan projelerin son durumu ve bundan sonraki süreçte yapılması gerekenler ele alındı.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı konuşmada, 3'üncü toplantı itibariyle 17 yatırımcı kuruluşun programında 214 projenin mevcut olduğunu söyledi.

Bu projelerden 12'sinin bitirildiğini, 172'sinin ise devam ettiğini aktaran Serdengeçti, 21 projenin ihale aşamasında olduğunu, 9 projeye ise çeşitli nedenlerle başlanamadığını belirtti.

Serdengeçti, programdaki 214 projenin 94'ünün tarım, 37'sinin ulaştırma, 14'ünün eğitim, 10'unun ormancılık, 10'unun sağlık, 3'ünün spor, 2'sinin enerji ve 44'ünün de diğer kamu hizmetleri sektörlerine ait olduğu bilgisini verdi..

Bu yıla ait 2 milyar 834 milyon 866 bin 322 lira ödeneğin 1 milyar 532 milyon 371 bin 454 lirasının harcandığını ifade eden Serdengeçti, yatırımların ağırlıklı olarak tarım, ulaştırma, eğitim, ormancılık, sağlık, spor ve enerji sektörlerinde yoğunlaştığını söyledi.

Toplantıda, yatırım uygulamalarında ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik de görüşmeler yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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