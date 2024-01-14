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Giresun'da İşletme Sahibini Boğarak Öldürdü - Son Dakika
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Giresun'da İşletme Sahibini Boğarak Öldürdü

Giresun'da bir türkü evinde çıkan tartışmada İsmail Yılmaz, işletme sahibi Şengül Yeşilkaya'yı kablo ile boğarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Giresun\'da İşletme Sahibini Boğarak Öldürdü
14.01.2024 - 14:42,
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GİRESUN'da İsmail Yılmaz, türkü evinde tartıştığı işletme sahibi Şengül Yeşilkaya'yı (52) kablo ile boğarak öldürdü.

Olay, saat 01.30 sıralarında kent merkezindeki bir türkü evinde meydana geldi. Cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu öne sürülen İsmail Yılmaz ile türkü evi işletmecisi Şengül Yeşilkaya arasında tartışma çıktı. Tartışma seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İşletmeye gelen ekipler, boğaz kısmında darp izi olup, yerde hareketsiz yatan Şengül Yeşilkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede kablo ile boğularak öldürüldüğü tespit edilen kadının cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olay sonrası kaçan İsmail Yılmaz, bugün öğle saatlerinde polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli sorgusu için emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA
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İsmail Yılmaz, Olay, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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