Giresun\'da Kavga: Bir Kişi Öldü, İki Yaralı

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GİRESUN'un Bulancak ilçesinde çıkan kavgada N.D.'nin tabancayla vurduğu Hami Altuntaş (26) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin İhsaniye Mahallesi'nin eski cezaevi mevkisinde meydana geldi. Aralarında bilinmeyen nedenle husumet bulunan 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine N.D. belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Kurşunların vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden Hami Altuntaş, İ.A. ve H.A. yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu 3 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan Hami Altuntaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.