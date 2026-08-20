Sel Felaketinde Kaybolan Öğretmenin Cansız Bedeni Trabzon'da Bulundu
Trabzon'da denizde bulunan cesedin, Giresun Keşap'ta selde kaybolan öğretmen Mehmet Akkaya'ya ait olduğu belirlendi. Akkaya'nın bedeni dere yoluyla Trabzon'a sürüklendi. Cenazesi yarın toprağa verilecek.
GİRESUN'DAN TRABZON'A KADAR SÜRÜKLENMİŞ
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denizde bulunan cesedin, Giresun'un Keşap ilçesinde selde araçlarıyla akıntıya kapılarak kaybolan lise öğretmeni Mehmet Akkaya'ya (45) ait olduğu saptandı. Akkaya'nın cansız bedeninin ilçedeki dereden ulaştığı deniz yoluyla Trabzon'a kadar sürüklendiği ortaya çıktı.
Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, adli tıp kurumundan gelen rapor sonucunda, bulunan cansız bedenin Akkaya'ya ait olduğunun kesinleştiği bildirildi. Bu doğrultuda arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığı belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden kişilere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dilendi.
Öte yandan cenazesi yarın ilçede toprağa verileceği bildirilen Akkaya'nın yeğeni lise öğrencisi Muhammed Abdullah da sel sularına kapılıp, daha sonra balçığa gömülü cansız bedeni bulunmuştu.
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