Giresun'da hakkında kayıp ihbarı bulunan kişinin öldürülüp cesedinin çay kenarına bırakılmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Hakkında kayıp ihbarı bulunan ve yapılan aramalar sonucu cesedi iki gün önce Doğankent ilçesinin Oyraca köyünde Harşit Çayı kenarında bulunan Yusuf Alim'in (43) tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan N.A, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza ve infaz kurumuna gönderildi.
Öte yandan olayın aydınlatılması amacıyla oluşturulan JASAT ekibinin soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Kayıp İhbarı: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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