Giresun'da Ramazan Etkinlikleri Başladı

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri Kültür ve Fuar Merkezi'nde ilk iftar ile başladı

Giresun Belediyesi'nce düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında, Liman mevkisindeki Kültür ve Fuar Merkezi'nde ilk iftar gerçekleştirildi.

Her yaştan çok sayıda vatandaşı aynı sofrada bir araya getiren iftarın menüsü tas kebabı, pirinç pilavı, mercimek çorbası, tulumba tatlısı ve ayrandan oluştu.

Yetkililer, ramazan boyunca kurulacak iftar sofralarına tüm vatandaşları davet etti.

İftarın ardından Giresun Üniversitesi İlahiyat Fakültesi topluluğunca "Tasavvuf Musikisi Konseri" verildi. "Merhaba ya Şehr-i Ramazan" temasıyla gerçekleştirilen konsere Ahmet Tonguç solist olarak katıldı.

Programı, belediyenin sosyal medya hesaplarından duyurulacak ramazan etkinlikleri kapsamında bu akşam saat 20.30'da Hüseyin Çolak, "Ramazan ve Biz" adlı söyleşi gerçekleştirecek.