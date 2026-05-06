Giresun\'da Trafik Kazası Sonrası Kavga: Öğretmenin Ölümü

GİRESUN'da trafikte kazası sonrası çıkan kavgada, emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun'a (68) yumruk atıp, ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan İlhan İhtiyaroğlu (38), hakkında 'kasten öldürme' suçundan açılan davada yargılanmasına devam edildi. Olayla ilgili tanıkların dinlendiği sırada, taraf avukatları arasında tartışma çıkınca duruşmaya ara verildi.

Kaza, geçen yıl 16 Kasım'da Keşap ilçesi Fındıklı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Karakoç Kavşağı'nda meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden İlhan İhtiyaroğlu yönetimindeki 61 ADL 995 plakalı otomobil ile emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun idaresindeki 28 ADE 196 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlarda hasara neden olan kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma büyüyüp yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı darbeler sonucu yaralanan Coşkun, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Coşkun, kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü İhtiyaroğlu, tutuklandı. Yakalandığı akciğer kanseri hastalığını, kızı Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan'ın 3 yıl süren tedavisi sonrası kazadan 1 hafta önce yenip, sağlığına kavuşan Coşkun, Tirebolu ilçesinde toprağa verildi.

2'NCİ KEZ HAKİM KARŞINA ÇIKTI

Hasarlı kaza sonrası yaşanan kavgada Abdullah Coşkun'a yumruk atıp, ölümüne neden olduğu iddia edilen İlhan İhtiyaroğlu hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Giresun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İhtiyaroğlu, hakkında açılan davanın 2'nci duruşmasında yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, hayatını kaybeden Abdullah Coşkun'un eşi Hanife Coşkun, aile fertleri ile taraf avukatları katıldı.

AVUKATLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Kaza ve olaya ilişkin görgü tanıklarının dinlendiği esnada, taraf avukatları arasında çıkan gerginlik ve tartışma nedeniyle mahkeme hakimi duruşmaya bir süre ara verdi.

Aranın ardından söz alan sanık İlhan İhtiyaroğlu, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, gerçeğin ortaya çıkacağını ve adalete güvendiğini söyleyerek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 24 Haziran 2026 tarihine erteledi.