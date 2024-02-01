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Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama - Son Dakika
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Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Giresun\'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Giresun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.K'nin evinde yapılan aramada 64,5 gram esrar ele geçirdi. Zanlı, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.02.2024 11:15  Güncelleme: 11:16
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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında T.K'nin evinde yaptıkları aramada 64,5 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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