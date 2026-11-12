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Giresun'dan kısa kısa

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Giresun\'dan kısa kısa
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Giresun'un Eynesil ilçesinde, Türk Kızılay Giresun Şubesince kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde, Türk Kızılay Giresun Şubesince kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Şehit Şahin Abanoz Ortaokulu, Mustafa Yüksel İlkokulu ve Eynesil Anaokulu'nda organize edilen kampanyaya, öğretmen ve veliler kan bağışında bulunarak destek oldu.

Kampanya kapsamında 71 kişinin kan bağışında bulunduğu belirtildi.

Güce'de sigara bırakma polikliniği hizmete açıldı

Güce Devlet Hastanesi bünyesinde Sigara Bırakma Polikliniği hizmete girdi.

Sigara bağımlılığıyla mücadelede bireylere profesyonel destek sunulması amaçlanan poliklinikte, müracaat edenlere kapsamlı rehberlik ve tedavi desteği sağlanacak.

Poliklinik hizmetini çarşamba ve cuma günleri Başhekim Uzm. Dr. Berna Altun yürütecek.

Yağlıdere'de mezarlıkta düzenleme yapıldı

Yağlıdere ilçesinin Ahallı Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenleme yapıldı.

Mezarlıktaki çeşmeler yenilendi, ziyaretçilerin kullanabileceği su kabı ve temizlik için fırça ile başörtüsü ve tespih konulan yer oluşturuldu.

Ekipler çevre düzenlemesi de yaptı.

Kaynak: AA
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