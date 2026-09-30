Giresun Dereli'de kadın girişimci, TKDK'dan yüzde 70 hibeyle yaylada otel kurdu

Giresun'un Dereli ilçesinde girişimci Nazlı Süral, devlet desteğiyle açtığı otel ve restorandan oluşan tesisle turizm sektörüne adım attı.

Kulakkaya Yaylası'nda yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Süral, uzun süredir hayalini kurduğu turizm tesisini hayata geçirmek amacıyla 2024 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu.

Projesinin kabul edilmesiyle yüzde 70 hibe desteğinden yararlanan Süral, kendisine ait arazide 20 kişi kapasiteli otel ve 60 kişilik restorandan oluşan tesisin yapımına başladı.

Bu yılın temmuz ayında hizmete giren tesiste 2'si kadın 6 kişiyi istihdam eden Süral, mutfaktan konaklama hizmetine kadar birçok alanda kendisi de görev yapıyor.

Süral, AA muhabirine, devlet desteklerinden yararlanarak hayallerini gerçekleştiren kadın girişimcilerin başarı hikayelerini gördükten sonra kendi projesi için harekete geçtiğini söyledi.

Uzun zamandır turizm tesisi kurma hayali olduğunu belirten Süral, bu düşüncesini yeğeniyle paylaşmasının ardından TKDK desteklerini araştırmaya başladığını anlattı.

Süral, 2024 yılında yaptığı başvurunun kabul edildiğini belirterek, "Gerek basında gerekse sosyal medyada devlet destekleriyle ilgili haberleri gördüm. Benim de uzun zamandır bir turizm tesisi kurma hayalim vardı. Yeğenim bu tür projeler hazırlıyordu. Ona, 'ben de kırsal kalkınma desteklerinden faydalanabilir miyim?' diye sordum. Olumlu yanıt aldım ve 2024 yılında başvurumu yaptım, projemiz kabul edildi." dedi.

"Devletimizin desteğiyle sıfırdan başladık"

Kulakkaya Yaylası'nın son yıllarda turizm açısından gelişme gösterdiğini ifade eden Süral, sağlanan desteğin yatırım kararında önemli rol oynadığını söyledi.

Süral, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek şunları kaydetti:

"Kulakkaya Yaylası'nın merkezinde boş bir arsam vardı. Verilen hibenin bir kısmıyla geçen yıl inşaata başladık. Devletimize güveniyorduk. Şimdi 60 kişilik restoranımız, üst katında da 20 kişi kapasiteli otelimiz var. Çok mutluyum, çünkü devletimizin desteğiyle sıfırdan başladık, bize gerçekten yön verdi. Sıfırdan başlayıp böyle bir eser ortaya çıkarmak güzel bir duygu."

Kadın istihdamını artırmayı hedefliyor

Yatırım sürecinde zaman zaman zorluklar yaşadığını ifade eden Süral, bugün tesisinde 2'si kadın 6 kişinin çalıştığını dile getirdi.

İşletmenin her aşamasında görev aldığını belirten Süral, "Kırsal kalkınma kapsamında birçok destek bulunuyor. Ben otel ve restoran yatırımı için destek aldım. Daha büyük hayallerim var. Yeni bir destekle tesis yatırımlarını artırmayı amaçlıyorum. Özellikle kadın istihdamına yönelik projelerim var." dedi.