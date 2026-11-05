Giresun Dereli'de sürüler soğuklar nedeniyle köylere indiriliyor - Son Dakika
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Giresun Dereli'de sürüler soğuklar nedeniyle köylere indiriliyor

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Giresun Dereli\'de sürüler soğuklar nedeniyle köylere indiriliyor
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Giresun'un Dereli ilçesinde yaylalarda yazı geçiren hayvan sürüleri, havaların soğumasıyla kışı ağıllarda geçirecekleri köylere indiriliyor. Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, ekimde başlayan tersine göçün kasım sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Giresun'un Dereli ilçesindeki yaylalarda yaz dönemini geçiren hayvan sürüleri, havaların soğumaya başlamasıyla kış aylarını geçirecekleri köylere indiriliyor.

Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, gazetecilere, ekim ayıyla yaylalardan köylere doğru tersine göç sürecinin başladığını söyledi.

Önal, yaz mevsimini yüksek kesimlerde geçiren sürülerin bugünlerde köylere indirildiğini belirterek, hayvanların kış aylarını ağıllarda geçireceğini ifade etti.

İlkbaharda yeniden yaylalara çıkarılacak sürülerin yaz döneminde meralarda otlatılacağını aktaran Önal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlkbaharla birlikte sürüler yüksek kesimlere çıkarılmış, yaz dönemini buralarda geçirmişti. Ekim ayıyla ise tersine göç başladı. Bugünlerde de sürüler köylere indiriliyor. Kış aylarını ağıllarda geçirecek olan hayvanlar, gelecek yıl yaz dönemiyle yeniden otlaklara çıkarılacak."

Önal, yaylalardan köylere hayvan nakillerinin kasım sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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