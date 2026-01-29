Giresun Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne Yoğun İlgi

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte Giresun Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne olan ilgi büyük ölçüde arttı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak Aksu Mahallesi'nde hizmet veren Hayvanat Bahçesi'ne aileleriyle birlikte gelen çocuklar, birçok hayvanı ilk kez görmenin heyecanını yaşarken, keyifli ve öğretici anlar geçiriyor.

Saat 10.00 ile 17.00 arasında gezilebilen alanda; tavşan, güvercin, kaplumbağa, ördek, midilli, keçi, tavuk, tavus kuşu ve atlar bulunuyor.

Hayvanların bakım ve besleme işlemleri, belediye ekipleri tarafından titizlikle yapılıyor.