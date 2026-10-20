Giresun Keşap'ta tır ile otomobil çarpıştı, otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Giresun Keşap'ta tır ile otomobil çarpıştı, otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Giresun'un Keşap ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Güneyköy köyü mevkisinde tır ile otomobil çarpıştı; otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Keşap ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu Güneyköy köyü mevkisinde Y.K. idaresindeki 08 ABU 514 plakalı tır ile B.A'nın kullandığı 35 BYY 877 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan H.A. ve Z.A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
Karadeniz Sahil YoluTrafik KazalarıGiresunGüncelKeşapSon Dakika

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