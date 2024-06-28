Giresun Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 10 Tutuklama - Son Dakika
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Giresun Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 10 Tutuklama

Giresun merkezli İstanbul ve Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli tutuklandı. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, Aslanlar suç örgütüne mensup olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için 18 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda suç unsuru olduğu değerlendirilen deliller ele geçirildi ve 10 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından tutuklandı.

28.06.2024 20:29
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Giresun merkezli İstanbul ve Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli tutuklandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde, Giresun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce, K.A'nın kurucusu, U.A'nın yöneticisi olduğu Aslanlar suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda Giresun ve ilçelerinde örgütsel faaliyet kapsamında silahlı eylemlerde bulundukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için il merkezinde 13, Dereli ilçesinde 2, İstanbul'da 2 ve Antalya'da bir olmak üzere 18 adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Aramalarda tabanca, senet ve çek gibi suç ve suç unsuru olduğu değerlendirilen deliller ile dijital materyaller ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında örgüt kurucusu ile örgüt yöneticisi olmak üzere, cezaevindeki 4 kişi haricinde 10 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 10 Tutuklama - Son Dakika

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