Giresun'un Espiye ilçesinde şehitlik anıtı düzenlenen törenle açıldı - Son Dakika
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Giresun'un Espiye ilçesinde şehitlik anıtı düzenlenen törenle açıldı

Giresun\'un Espiye ilçesinde şehitlik anıtı düzenlenen törenle açıldı

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Sakarya köyünde, Tepe Çubuk mevkisinde 12 şehidin adı ve Türk bayrağının yer aldığı anıtın açılışı törenle gerçekleştirildi. Törene Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Müftüsü Osman Gülbe ve davetliler katıldı. Muhtar Nurullah Turan, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek anıtın yapılmasına katkı sağlayanlara plaket verdi. İlçe Müftüsü Gülbe'nin dua etmesinin ardından anıtın açılışı yapıldı.

15.03.2024 15:04
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Giresun'un Espiye ilçesinde şehitlik anıtı düzenlenen törenle açıldı.

İlçeye bağlı Sakarya köyünün Tepe Çubuk mevkisinde 12 şehidin adı ve Türk bayrağının yer aldığı anıtın açılışına, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Müftüsü Osman Gülbe ve davetliler katıldı.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen muhtar Nurullah Turan, anıtın yapılmasına katkı sağlayanlara plaket verdi.

İlçe Müftüsü Gülbe'nin dua etmesinin ardından anıtın açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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