Giresun'un Piraziz ilçesinde 300 çocuk uçurtma şenliğinde buluştu - Son Dakika
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Giresun'un Piraziz ilçesinde 300 çocuk uçurtma şenliğinde buluştu

Piraziz Belediyesi ve Piraziz Yerel Eylem Grubu Derneği işbirliğiyle düzenlenen uçurtma şenliğinde, yaklaşık 300 çocuk aileleriyle birlikte eğlendi. Çocuklar, kendilerine hediye edilen uçurtmaları gökyüzüne bırakırken, etkinlikte köfte ve dondurma da ikram edildi. Belediye Başkanı Esat Ayyıldız, çocukların telefon ve bilgisayardan uzaklaşarak keyifli vakit geçirmesinin önemine vurgu yaparken, Yerel Eylem Grubu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aşık ise etkinliğe katılımın yüksek olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Organizasyon sorumlusu Demet Öztürk ise uçurtma şenliğinin renkli anlara sahne olduğunu ve ilerleyen yıllarda da devam etmek istediklerini ifade etti.

28.06.2024 19:09
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Giresun'un Piraziz ilçesinde yaklaşık 300 çocuk uçurtma şenliğinde bir araya gelerek eğlendi.

Piraziz Belediyesi ve Piraziz Yerel Eylem Grubu Derneği işbirliğinde ilçe stadında düzenlenen etkinlikte çocuklar aileleriyle kendilerine hediye edilen uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. Etkinlikte çocuklara köfte ve dondurma da ikram edildi.

Belediye Başkanı Esat Ayyıldız, gazetecilere, çocuklar ve ailelerinin keyifli vakit geçirmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Bu tür organizasyonlarla çocukların telefon ve bilgisayardan uzak kalarak eğlenmelerini sağladıklarını belirten Ayyıldız, "Bizlerin de çocukluğumuzda yaptığı etkinleri, oyunları onlara yaşatıyoruz. Hep çocuklar ve gençler dedik, aynı minvalde ilerleyeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzünü güldürmek bizler için en büyük mutluluk kaynağıdır." dedi.

Yerel Eylem Grubu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aşık da etkinliğe katılımın yüksek olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Organizasyon sorumlusu Demet Öztürk de bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri uçurtma şenliğinin renkli anlara sahne olduğunu ifade ederek, "Burada çocuklar ebeveynleriyle çok keyifli vakit geçirdi. Bu da bizlere mutluluk veriyor. İlerleyen yıllarda da uçurtma festivalini devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe Piraziz Kaymakamı Burak Öz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Aydın da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'un Piraziz ilçesinde 300 çocuk uçurtma şenliğinde buluştu - Son Dakika

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