Giresun'un Piraziz ilçesinde 300 çocuk uçurtma şenliğinde buluştu

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Giresun'un Piraziz ilçesinde yaklaşık 300 çocuk uçurtma şenliğinde bir araya gelerek eğlendi.

Piraziz Belediyesi ve Piraziz Yerel Eylem Grubu Derneği işbirliğinde ilçe stadında düzenlenen etkinlikte çocuklar aileleriyle kendilerine hediye edilen uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. Etkinlikte çocuklara köfte ve dondurma da ikram edildi.

Belediye Başkanı Esat Ayyıldız, gazetecilere, çocuklar ve ailelerinin keyifli vakit geçirmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Bu tür organizasyonlarla çocukların telefon ve bilgisayardan uzak kalarak eğlenmelerini sağladıklarını belirten Ayyıldız, "Bizlerin de çocukluğumuzda yaptığı etkinleri, oyunları onlara yaşatıyoruz. Hep çocuklar ve gençler dedik, aynı minvalde ilerleyeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzünü güldürmek bizler için en büyük mutluluk kaynağıdır." dedi.

Yerel Eylem Grubu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aşık da etkinliğe katılımın yüksek olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Organizasyon sorumlusu Demet Öztürk de bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri uçurtma şenliğinin renkli anlara sahne olduğunu ifade ederek, "Burada çocuklar ebeveynleriyle çok keyifli vakit geçirdi. Bu da bizlere mutluluk veriyor. İlerleyen yıllarda da uçurtma festivalini devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe Piraziz Kaymakamı Burak Öz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Aydın da katıldı.