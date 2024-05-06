Giresun Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

Giresun Üniversitesi Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye Saldırılarını Protesto Etti

Giresun Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) organizasyonunda düzenlenen 'SayStop' yürüyüşüne katıldı. Eyleme AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi. Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında, dünyanın dört bir yanında zulme uğrayanlara destek amacıyla bir araya gelindiği vurgulandı. Giresun Üniversitesi'nde bir hafta boyunca Filistin'e destek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleneceği belirtildi.

06.05.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) organizasyonunda üniversitedeki öğrenci grupları "SayStop" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Güre yerleşkesinde düzenlenen eyleme, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ve Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi.

Yerleşke içerisinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Genç Yeşilay Topluluğu Temsilcisi Recep Yağcı, dünyanın dört bir yanında zulme uğrayanlara destek amacıyla bir araya gelindiğini söyledi.

Zalimin de mazlumun da bugün apaçık ortaya çıktığını vurgulayan Yağcı, şöyle konuştu:

"Bizler bugün burada başta Doğu Türkistan'da, Filistin'de, dünyanın dört bir tarafında zulme uğrayan insanlar için toplandık. İnancımızda zulüm yoktur. İnancımızda, zalime karşı durmak, mazluma yardım etmek vardır. Çok şükür, ecdadımız zalimlikle anılan bir tarih bırakmadılar. Bu coğrafyanın insanları olarak her zaman mazlumdan yana oldular. Bizlere de olmamızı da öğrettiler, öğüt verdiler."

Giresun Üniversitesi'nde bir hafta boyunca Filistin'e destek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: AA

Giresun Üniversitesi, Milletvekili, Nazım Elmas, Yılmaz Can, AK Parti, Filistin, Gençlik, Giresun, Rektör, İsrail, Gazze, Sivil Toplum, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:32 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı! 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez
14:55 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı
13:34 Gaziantep’te çimento tankeri minibüse çarptı 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı Gaziantep'te çimento tankeri minibüse çarptı! 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
15:37 Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi
14:57 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendim, ’zaman var’ dediler bekliyorum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendim, 'zaman var' dediler bekliyorum
14:45 Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti
14:30 Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı
14:23 Mardin’de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 16:40:20. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement