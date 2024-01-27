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Giresun ve Rize'de kar nedeniyle 93 köyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Giresun ve Rize'de kar nedeniyle 93 köyle ulaşım sağlanamıyor

Giresun ve Rize illerinde yoğun kar yağışı nedeniyle toplamda 93 köy yolu ulaşıma kapandı. Giresun'da 61 köy yolu, Rize'de ise 32 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı durumda. İl özel idaresi ve karayolları ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun ve Rize\'de kar nedeniyle 93 köyle ulaşım sağlanamıyor
27.01.2024 - 14:03,
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Giresun ve Rize'de kar nedeniyle 93 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, kar dolayısıyla ilçelerden Dereli'de 22, Bulancak'ta 20, Çamoluk'ta 7, Yağlıdere'de 6, Çanakçı'da 4, Espiye ve Keşap'ta ise 1'er olmak üzere 61 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Rize'de de kar dünden itibaren aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle ilçelerden İkizdere'de 25, Çamlıhemşin'de 7 olmak üzere 32 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ekipleri, Ayder Yaylası ve Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımın aksamaması için karla mücadeleye devam ediyor.

Kaynak: AA
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