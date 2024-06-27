Giresunlu Sporcu Deva Dübüş Altın Madalya İle Döndü

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(GİRESUN)- Slovakya'daki Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönen Giresunlu sporcu Deva Dübüş, Belediye Başkanı Fuat Köse'yi makamında ziyaret etti.

50 kilogramda yarışan ve sağ-sol kol Avrupa Şampiyonluğu'na ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Deva Dübüş'e ziyaretinde antrenörü Ömer Faruk Sipahi de eşlik etti.

Belediye Başkanı Fuat Köse, "Şehrimiz ve ülkemiz olarak kendisiyle ne kadar övünsek azdır. Yolun açık, başarıların daim olsun. Elde edeceğin yeni başarılarınla birlikte gururumuz olmaya devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Ziyaret sırasında Başkan Köse'nin Deva Dübüş ile bilek güreşi yaptığı anlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Ziyaretin sonunda Köse, milli sporcu Dübüş'e plaket takdim ederek, ağustos ayında Moldova'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası için başarılar diledi.